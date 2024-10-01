لالش بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين للمرحلتين الاعدادية والمتوسطة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين للمرحلتين الاعدادية والمتوسطة

كرم عصر هذا اليوم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني وعلى حديقة المركز برعاية الدكتور احمد ناظم الدوبوداني عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني وبحضور عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني النائب شيروان جمال اغا الدوبوداني والاستاذ حبيب كاكاي مسؤول لجنة محلية باشيك للحزب الديموقراطي الكوردستاني وسماحة اختيار بحزاني كوجك خيري كوجك الياس والسيد خديدا رشيد سليمان مسؤول الحزب الشيوعي الكوردستاني في بحزاني والسيد لؤي الياس خدر مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني والسيد حامد حسن اختيار بحزاني والسيد موفق روتو رئيس مركز لالش فرع بعشيقة ومجموعة من رجال الدين الافاضل والوجهاء وشخصيات ثقافية واجتماعية ومدراء الدوائر الحكومية في الناحية واصدقاء ومحبي المركز ..

وجرى التكريم بحضور ادارات والكادر التدريسي لكل من اعدادية بحزاني للبنين وإعدادية بحزاني للبنات ومتوسطة بحزاني للبنين ومتوسطة بحزاني للبنات والطلبة المتفوقين وعددهم ( 40 ) طالب وطالبة واولياء امورهم .. وقد لاقى التكريم رضى واستحسان الطلبة وعوائلهم وجميع ادارات المدارس …

وخلال كلمته تحدث السيد رعد طارق رئيس المركز عن اهتمامات مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بشريحة الطلبة ودعم المركز المتواصل لهذه الفئة ، كما تطرق الى الدعم اللامحدود الذي يقدمه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لمختلف نشاطات مركز لالش والى كل ما يخص الجميع في مختلف المجالات ..

وفي ختام كلمته دعا جميع من يحق لهم التصويت في مناطق الايزدية داخل اقليم كوردستان الى انتخاب القائمة 190 قائمة فخامة الرئيس مسعود بارزاني وتمنى لقائمة البارتي الفوز الساحق ..

كل الشكر والتقدير الى الاستاذ جلال حسن الصادق مدير اعدادية بحزاني على التنسيق والمتابعة في اقامة هذا الحفل التكريمي ..

شكرا لكل من حضر .. شكرا لهذا الالتفاف والحضور الكبيز الكبير مع المركز .. سنكون دائما عند حسن ظنكم ان شاء الله

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