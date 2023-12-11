ديسمبر 11, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

أفتتاح مسابقة الرسم واعمال يدوية في مدرسة مخيم ايسيا/١

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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أفتتاح مسابقة الرسم واعمال يدوية في مدرسة مخيم ايسيا/١

ضمن سلسلة نشاطات مركز لالش شنگال و مكاتبه قام مكتب لالش 14 أب و ضمن نشاطاته المتنوعة وفي كافة المجالات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و دعماً لطلبتنا الأعزاء في مخيم ايسيان للنازحين

قمنا في يوم الثلاثاء المصادف 2023/12/5 بأفتتاح مسابقة الرسم واعمال يدوية في مدرسة مخيم ايسيا/١ بمشاركة (30) طالب و طالبة و حيث قامت ادارة المدرسة بأعداد لجنة للاختيار افضل الرسوم و تم تكريمهم من قبل مكتب لالش 14 أب و الغرض من هذه المسابقة لتكون حافزاً لهم و دعماً معنوياً بسيطاً في إكمال و تواصل مسيرتهم الدراسية و العلمية و نتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة مدرسة مخيم ايسيا/١ و لكادرها التدريسي لتعاونهم المستمر في خدمة الطلبة ..

 

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