مركز لالش سنوني يقيم ندوة في خانكئ

ضمن الحملة التي حملها مركز لالش على عاتقها لتوعية الجماهير حول الاهمية القصوى لمشاركة مجتمعهم في انتخابات مجالس المحافظات وخصوصا مجلس محافظة نينوى التي يتبعه اغلب الايزديين اداريا، لذا قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش كوهيل في يوم السبت المصادف 2023/11/25 بعقد ندوة جماهيرية توعوية في مخيم خانكئ للنازحين

والتي شارك فيها نخبة مختارة من اهالي المخيم المذكور، بعد الترحيب بهم من قبل السيد عطو فارس مسؤول مكتب لالش كوهبل والوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء، قام السيد سليمان فانو رئيس مركز لالش فرع سنوني ببيان الاهمية القصوى لهذه الانتخابات والتي تختلف كثيرا عن سابقاتها من العمليات الانتخابية ودعى مجتمعنا التمييز بين القوائم والمرشحين ليكونوا لهم السند ويمثلهم خير تمثيل لضمان حقوق مناطقهم في المستقبل والاهم المشاركة الفعالة بحيث يبين الشنكاليين مجددا بأنهم الاكثر حرصا على فوز مرشحيهم لضمان حقوقهم في مجلس محافظة نينوى.