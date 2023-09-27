لالش خانصور يجمع اساتذة المدارس في شاريا بمباراة كروية

اعلام مكتب لالش خانصور

ضمن سلسلة نشاطات مكتب لالش خانصور وتحت شعار “دعم الشباب”، اشرف مكتبنا على مباراة بكرة القدم في ملعب شاريا لخماسي كرة القدم.

وقد جرت المباراة في يوم السبت المصادف 23/9/2023 بين فريقي النور و شباب المستقبل المكونين من الأساتذة من مدارس شاريا بحضور جمع غفير من الجمهور الرياضي، حيث كان مكتب لالش خانصور قد جهز الفريقين بملابس رياضية وتوفير ميداليات التكريم.

وبعد مباراة مثيرة، تمكنفريق النور من الفوز على شباب المستقبل بنتيجة 6ـ 4.

وعقب انتهاء المباراة تم توزيع الميدليات على الفريقين.