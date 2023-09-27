سبتمبر 28, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش خانصور يجمع اساتذة المدارس في شاريا بمباراة كروية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
4 مشاهدات

لالش خانصور يجمع اساتذة المدارس في شاريا بمباراة كروية

اعلام مكتب لالش خانصور

ضمن سلسلة نشاطات مكتب لالش خانصور وتحت شعار “دعم الشباب”، اشرف مكتبنا على مباراة بكرة القدم في ملعب شاريا لخماسي كرة القدم.

 وقد جرت المباراة في يوم السبت المصادف 23/9/2023 بين فريقي النور و شباب المستقبل المكونين من الأساتذة من مدارس شاريا بحضور جمع غفير من الجمهور الرياضي، حيث كان مكتب لالش خانصور قد جهز الفريقين بملابس رياضية وتوفير ميداليات التكريم.

وبعد مباراة مثيرة، تمكنفريق النور من الفوز على شباب المستقبل بنتيجة 6ـ 4.

وعقب انتهاء المباراة تم توزيع الميدليات على الفريقين.

facebookShare on Facebook
Post Views: 11

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi