لالش بحزاني يكرم الطلبة المتفوقين

اعلام لالش بحزاني

استمرارا في نهجه في دعم الطلبة جميعا من ابناء بحزاني، وخاصة المتفوقين منهم، اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني، امسية خاصة على حديقة المركز لتكريم الطلبة المتفوقين ممن حصلوا على معدل فوق الـ 90%.

واقيم الحفل عصر اليوم الاحد المصادف 24/9/2023 بالتعاون والتنسيق مع الاسرة التعليمية لادارتي مدرسة اعدادية بحزاني للبنين ومدرسة اعدادية بحزاني للبنات.

وتم توزيع الجوائز التقديرية على الطلبة المتفوقين من قبل الضيوف الكرام الذين حضروا هذه الفعالية.

وحضر الامسية السيد غزوان الداؤودي مدير ناحية بعشيقة والسيد شاكر سيتو هركي ممثل اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اضافة الى عدد كبير من مسؤولي الاحزاب ومسؤولي الدوائر الرسمية وشخصيات اجتماعية ودينية وثقافية وغيرها.