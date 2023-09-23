لالش خانصور يختتم دورة تدريبية للخياطة استمرت اسبوعين

اعلام مكتب لالش خانصور

ضمن نشاطات مكتب لالش خانصور، تم اختتام دورة تدريبية لتعليم الخياطة للنساء في مجمع خانصور بمشاركة 6 سيدات من المجمع.

ابتدات الدورة في السابع من ايلول الجتاري واختتمت في 21 منه، باشراف مدربة ماهرة وخبيرة في هذا الشان.

وتلت المشاركة خلال الدورة دروسا نظرية وتطبيقية في فنون اساسيات التفصيل والخياطة وتعليم خياطة الالبسة.

كما أتاحت هذه الدورة فرصة لاختيار و تتعين افضل مشاركة؛ كمساعدة لها في الورشة الخاص بها لتكتسب مصدر رزق و دخل مادي للأسرة.

وفي نهاية الدورة قدمت المستفيدات منها كل الأمتنان لمركز لالش خانصور، وطالبوا بأقامة المزيد من الدورات في الخياطة والاعمال اليدوية و الكوافيرية والانشطة الاخرى ذات الصلة بالمعل النسوي المنزلي.

وحرص مكتب لالش خانصور على توفير كل الاحتياجات والمستلزمات و توفير كافة الادوات و الاقمشة و الملابس لصاحبة العمل و المستفيدات من هذه الدورة.