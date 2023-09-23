اختتام بطولة خانكي للبلياردو

ضمن نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه، اقام مكتب تل بنات/1 بطولة للبلياردو في مخيم خانكي، شارك فيها 40 لاعبا.

وبعد منافسات بين اللاعبين المشاركين بالبطولة لمدة اسبوع، جرت المباراة النهائية يوم الجمعة المصادف 22/9/2023 بين اللاعبين ازاد خلف و ماهر مليحان، حيث تمكن اللاعب ازاد خلف من تحقيق الفوز في النهاية.

وشهدت المباراة النهائية حضور ممثل مركز لالش شنكال الأستاذ هارون رشو مسؤول مكتب لالش تل بنات .

وفي ختام البطولة تم تكريم الفائزان الاول و الثاني من قبل مكتب لالش تل بنات / 1.