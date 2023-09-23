سبتمبر 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

اختتام بطولة خانكي للبلياردو

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة خانكي للبلياردو

ضمن نشاطات مركز لالش شنكال و مكاتبه، اقام مكتب تل بنات/1 بطولة للبلياردو في مخيم خانكي، شارك فيها 40 لاعبا.

وبعد منافسات بين اللاعبين المشاركين بالبطولة لمدة اسبوع، جرت المباراة النهائية يوم الجمعة المصادف 22/9/2023  بين اللاعبين ازاد خلف و ماهر مليحان، حيث تمكن اللاعب ازاد خلف من تحقيق الفوز في النهاية.

وشهدت المباراة النهائية حضور ممثل مركز لالش شنكال الأستاذ هارون رشو مسؤول مكتب لالش تل بنات .
وفي ختام البطولة تم تكريم الفائزان الاول و الثاني من قبل مكتب لالش تل بنات / 1.

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