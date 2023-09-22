دورة صحفية لإعلاميي فروع ومكاتب مركز لالش

شبكة لالش الاعلامية / دهوك

اقامت الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك، دورة صحفية تدريبية لمسؤولي الاعلام في فروع ومكاتب مركز لالش، اليوم الجمعة المصادف 22/9/2023.

قبيل بدء الدورة التدريبية، رحب السيد سعيد جردو، رئيس الهيئة العليا للمركز بجميع الحضور، واكد عزم المركز على النهوض بخطابه الاعلامي ومواكبة التطور في بناء الخبر الصحفي من خلال تطوير قابليات اعضاءه من مسؤولي الاعلام في جميع فروع ومكاتب لالش بجميع المناطق الايزيدية، مشيرا الى ان المستقبل القريب سيشهد اقامة دورات تدريبية مماثلة في مختلف الفنون الصحفية المقروءة والمكتوبة والمرئية والمسموعة وغيرها، مشددا على اهمية الارتقاء بالخطاب الاعلامي لمركز لالش من اجل ايصال صوته لابعدمدى ممكن.

من جانبه اكد السيد كاروان باعذري، مسؤول اعلام الهيئة العليا على اهمية اقامة هكذا دورات تدريبية لاعضاء اعلام المركز وفروعه ومكاتبه، وضرورة الاطلاع على مختلف الفنون الصحفية من قبل مسؤولي الاعلام في جميع مكاتب وفروع لالش، مع الاستغلال الامثل لمختلف المنصات الاعلامية في وسائل الاعلام وبضمنها السوشيال ميديا.

الدورة التدريبية اقيمت بقاعة بير خدر في مبنى الهيئة العليا، حاضر فيها الصحفيان خدر خلات و بختيار قادر، بمشاركة 25 عضوا من مسؤولي اعلام لالش بفروعه ومكاتبه، حيث تم فيها شرح اليات بناء واعداد الخبر الصحفي وفق المفاهيم العامة، كما تضمن الشرح كيفية كتابة الاخبار الخاصة بنشاطات فروع المركز ومكاتبه بصيغ احترافية وفق احدث الفنون والاساليب الصحفية السائدة حاليا.