مركز لالش خانك يكرم 80 طالبا و طالبة من خريجي الكليات والمعاهد

اعلام لالش خانك

ضمن نشاطات مركز لالش /خانك و برعاية السيد (زردشت شيخ شامو) مدير ناحية خانك قام مركزنا بتكريم الطلبة الذين تخرجوا من جامعات و معاهد اقليم كوردستان في العام الدراسي 2022 _ 2023 في ناحية خانك والبالغ عددهم 80 طالب وطالبة . وقد اقيمت هذه الفعالية على حديقة مركز لالش خانك في يوم الاربعاء الموافق 13 _ 9 _ 2023.

استهل هذا النشاط بالوقوف دقيقة صمت اجلالا على ارواح شهداء كورد وكوردستان . بعدها رحب السيد ( عنتر كلو ) رئيس المركز بالحاضرين مهنئا الطلبة على تخرجهم مؤكد على ان مركز لالش سيكون دوما في خدمة الطلبة في كافة المراحلة الدراسية وسيدعمهم بكافة الامكانات المتاحة.

ثم القى السيد ( زردشت شيخ شامو ) مدير ناحية خانك كلمة بهذه المناسبة مؤكدا فيها على دور الطلبة الخريجين في المجتمع، وخلال حديثه تطرق الى اوضاع كوردستان الحالية والازمة الاقتصادية التي يواجهها الاقليم واوضح بان هذه الازمة لن تدوم طويلا وهناك مستقبل زاهر امامكم واكد على جهود رئيس حكومة اقليم كوردستان في اجتياز هذه المرحلة الراهنة اشار ايضا الى دور مركز لالش فرع خانك على جهوده المتواصلة في دعم كل شرائح المجتمع ومنهم الطلبة. القى بعدها السيد (فيصل عرفات ) مسؤول لجنة دوبان کلمة هنئ فيه الطلبة على تخرجهم ثم شكر مركز لالش فرع خانك على تكريم المستمر والسنوي للطلبة في كافة المراحل .

وفي الختام تم تكريم هؤلاء الطلبة بشهادات تقديرية وهدايا.