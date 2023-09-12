إحياء الذكرى الـ٦٢ لثورة أيلول المباركة في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و بحضور كل من السادة أحمد عبد الله سعدو المشرف التربوي في تربية قضاء الشيخان و السيد حجي أحمد مدير مديرية الثقافة و الفنون في الشيخان

و السيد محمد عارف مسؤول المركز الثقافي في الشيخان و عدد من مثقفي المنطقة أقيم مركز لالش / الشيخان جلسة حوار حول دور منطقة الشيخان في ثورة أيلول المباركة للسيد پیر خليل سليمان كادر الثورة في يوم الإثنين المصادف ١١ / ٩ / ٢٠٢٣ في البداية أستهل السيد پیر خليل كيفية إيقاد شرارة الثورة و الثوار من أهالي الشيخان المشاركين في الثورة في ١١ / ٩ / ١٩٦١ و من كافة المكونات و مراحلها الصعبة و العقابات التي واجهت الثوار و عوائلهم و التضحيات الكبيرة التي قدمت من قبلهم و بعدها أفتتح باب الحوار أمام الحضور فطرحت عدد من الأسئلة فأجاب عليها السيد پیر خليل سليمان و في الختام قدم درع لالش من قبل مركز لالش / الشيخان لكادر الثورة پیر خليل سليمان .