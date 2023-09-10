مركز لالش يكرم الرابع لغرب اسيا

ضمن الانشطة والفعاليات التي يقيمها مركز لالش في مختلف مجال حياة المجتمع الايزدي، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش كوهبل في يوم الخميس المصادف 2023/9/7 بتكريم اللاعب عزيز كمال هبو الذي حصل على المرتبة الرابعة في بطولة غرب اسيا لبناء الاجسام التي اقيمت في دولة لبنان قبل ايام.

كما انه حصل على المرتبة الثالثة على مستوى العراق ضمن البطولة الداخلية للجمهورية التي اقيمت قبل اكثر من شهر في بغداد.

الجدير بالذكر عزيز هو من اهالي مجمع كوهبل التابع لناحية الشمال(سنوني) بقضاء شنكال ومن الاشخاص الداعمين للشباب في بناء اجسامهم من خلال قاعته الرياضية الخاصة ببناء الاجسام في مركز قصبة سنوني.