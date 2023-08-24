مركز لالش / الشيخان يقيم مسابقة ثقافية و علمية في مخيم مام رشا

إعلام مركز لالش الشيخان

في يوم الثلاثاء المصادف ٢٢/٨/٢٠٢٣ زار وفد من مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان مخيم مام رشا ، وأستقبل الوفد من قبل مديرة المخيم الآنسة هيوان فهمي.

و بعد الترحيب سرد السيد آزاد مراد رئيس مركز لالش / الشيخان أهم النشاطات التي يقوم بها مركزنا في المخيمات و دعمه المستمر للنازحين و بعدها نظم مركزنا مسابقة ثقافية و علمية بمشاركة ( ٢٥ ) طالب و طالبة تم تقسيمهم على ( ٥ ) مجموعات و بعد المنافسة القوية بينهم فازت مجموعتين بالمرتبة الأولى و الثانية و بعدها وزعت الجوائز على المجموعتين الفائزتين كما قدمت هدية تقديرية إلى مديرة المخيم لجهودها و دعمها للنازحين و في الختام شكرت الآنسة هيوان فهمي مديرة المخيم جهود و دور مركز لالش / الشيخان الفعال و إقامته النشاطات المتنوعة و بدورهم شكر المشاركون في المسابقة جهود مركزنا لدعمه المستمر للطلبة و إقامة النشاطات لهم .