أغسطس 25, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

في ايسيا.. ورشة عمل حول قرار 1325 المراة و الامن و السلام

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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في ايسيا.. ورشة عمل حول قرار 1325 المراة و الامن و السلام

مكتب لالش ايسيا
ضمن برنامجها التوعوي لتعريف قرار 1325 و اهميته ،قامت منظمة رابه RABA organization بتقديم ورشة عمل حول قرار 1325 المراة و الامن و السلام ،شارك فيها 20 شخص من كلا الجنسين في قرية ايسيا في قضاء شيخان.

تم تقديم الورشة من قبل السيد المحامي (هيمن فرج خيري)و تم تعريف بالمشاركين/ات بهذا القرار و تسليط الضوء على أهميته و أهمية المعرفة بهذا القرار في القرى و المناطق الريفية و الحفاظ على حقوق المراة وممارستها لهذه الحقوق. تم تقديم هذه الورشة بالتنسيق مع مكتب لالش ايسيا .

 

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