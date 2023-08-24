في ايسيا.. ورشة عمل حول قرار 1325 المراة و الامن و السلام

مكتب لالش ايسيا

ضمن برنامجها التوعوي لتعريف قرار 1325 و اهميته ،قامت منظمة رابه RABA organization بتقديم ورشة عمل حول قرار 1325 المراة و الامن و السلام ،شارك فيها 20 شخص من كلا الجنسين في قرية ايسيا في قضاء شيخان.

تم تقديم الورشة من قبل السيد المحامي (هيمن فرج خيري)و تم تعريف بالمشاركين/ات بهذا القرار و تسليط الضوء على أهميته و أهمية المعرفة بهذا القرار في القرى و المناطق الريفية و الحفاظ على حقوق المراة وممارستها لهذه الحقوق. تم تقديم هذه الورشة بالتنسيق مع مكتب لالش ايسيا .