أغسطس 23, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه 

في يوم الثلاثاء الموافق 8/22/ شارك مكتب لالش تل بنات القديمة مع ممثل الفرع السابع عشر للحزب الديموقراطي الكردستاني السيد (ادريس زوزاني ) بجولة ميدانية في مخيم الداوودية للاجتماع بعدد من النازحين وبعض الفئات الطبقة المثقفة وندوة حوارية حول اوضاع النازحين وأمور الطلبة ومناقشة أوضاع الانتخابات وضرورة التعاون من اجل المصلحة العامة

وابدى الحزب الديمقراطي الكردستاني استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم للنازحين حسب توجيهات رئيس حكومة اقليم كردستان والتي شدد على دعمهم المتواصل لجميع النازحين وضرورة تسهيل أمورهم في جميع المجالات ومن جانبه قدم الحضور في الاجتماع كل الشكر والتقدير الى رئاسة حكومة اقليم كوردستان والفرع السابع عشر للحزب الديموقراطي الكوردستاني على اهتمامهم الكبير للنازحين في المخيمات.

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