مسؤول رفيع في التعليم العالي الكوردستاني لوفد مركز لالش: سيكون هناك تنسيق لاجل خدمة الطلبة الايزيديين

شبكة لالش الاعلامية

قال الدكتور نوزاد عبدالله حاجي مستشار رئاسة وزراء اقليم كوردستان لشؤون التعليم العالي و التربية انه سيكون هنالك تنسيق مع مركز لالش من اجل خدمة الطلبة من الكورد الايزيديين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الطلبة التابعة لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، وضم الوفد الدكتور منيب سيدو رئيس قسم الطلبة في الهيئة العليا و عضوي اللجنة كل من السيدة ديارين خديدا (عضو هيئة العليا) و السيد رعد طارق ( رئيس مركز لالش فرع بحزاني).

وقال الدكتور منيب سيدو في حديث لشبكة لالش الاعلامية انه “تم خلال اللقاء مناقشة مواضيع و احوال الطلبة الايزيديين في جامعات نينوى و دهوك بشكل عام، و ايصال معاناتهم و مشاكلهم و احتياجاتهم لمختلف اشكال الدعم من مادي ومعنوي وامور السكن و غيرها”.

واضاف ان ” الدكتور نوزاد عبدالله اعرب عن سعادته بزيارة وفد مركز لالش، مؤكدا حرص قيادة الاقليم على خدمة طلبة كوردستان بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية لاجل خدمة مستقبل كوردستان”.

وبحسب الدكتور منيب فان “معالي مستشار رئاسة وزراء اقليم كوردستان لشؤون التعليم العالي، اكد على انه سيكون هنالك تنسيق مع مركز لالش لاجل خدمة الطلبة الايزيديين في مختلف مناطق وجودهم”.