مركز لالش يقدم جملة مطالب بخصوص الطلبة الايزيديين للتعليم العالي الكوردستاني

شبكة لالش الاعلامية

استمرارا في جهودها لخدمة الطلبة الايزيديين، قامت لجنة الطلبة في الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، بزيارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان بالعاصمة اربيل.

وفد مركز لالش ضم كل من الدكتور منيب سيدو رئيس قسم الطلبة، والسيد رعد طارق، والست ديارين خديدا عضوي اللجنة.

استهل وفد مركز لالش زيارته بلقاء الاستاذ الدكتور عبدالفتاح عبدالرزاق وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتبع ذلك لقاءات منفردة مع كل من الدكتورة ارام ابراهيم قنبر مدير دائرة القبول المركزي والاستاذ مصطفى معاون مدير الدائرة، ثم الدكتور ياسين صالح مدير عام دائرة البعثات والزمالات والعلاقات الثقافية، اضافة الى الست سوزان مديرة مكتب التنسيق سابقا مديرة تقييم الجودة والاداء حاليا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع موظفات مكتب التنسيق.

وقال الدكتور منيب سيدو في تصريح الى شبكة لالش الاعلامية ان “الغرض من هذه الزيارة كان لاجل التنسيق المستمر بين الوزارة و لجنة الطلبة بمركز لالش من اجل دعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع الايزيدي”.

واضاف انه “خلال هذه اللقاءات تم مناقشة المشاكل و معوقات طلبتنا في المعاهد و الجامعات، مع مناقشة آلية قبول الطلبة الايزيديين من خريجي المدارس التابعة للحكومة المركزية في جامعات الاقليم”.

واكد الدكتور منيب ان وفد لجنة الطلبة “طالب بزيادة عدد مقاعد طلبة مناطق سنجار و المناطق الايزيدية المتنازع عليها من الذين يتخرجون من مدارس تابعة لحكومة الاتحادية لقبولهم في جامعات الاقليم”.

وتابع “كما طالبنا بان يتم شمول الطلاب الايزيديين من اهالي بعشيقة و بحزاني للتقديم على مقاعد الاقليم ضمن حصة مناطق المتنازعة عليها”.

واشار الى ان “السادة المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان من الذين التقيناهم، اكدوا انهم سيبذلون اقصى جهودهم لتلبية هذه الطلبات، وانهم حريصون على ضرورة التنسيق المستمر بين لجنة الطلبة بمركز لالش واقسام الوزارة لاجل خدمة وانصاف الطلبة من الكورد الايزيديين”.