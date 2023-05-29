لالش بحزاني يكرم الرياضية ابتسام جلال خليل

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يكرم الرياضية ابتسام جلال خليل

لمناسبة تحصلها على المركز الاول في المارثون الرياضي لمهرجان الربيع .. كرم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ابنة بحزاني ابنة مدينة الزيتون والسلام بعشيقة وبحزاني ابتسام جلال خليل بشهادة تقديرية وهدية رمزية ..

وخلال مراسيم التكريم قال السيد رعد طارق رئيس المركز ، يسرنا ان نتقدم في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بازكى التهاني واعطر التبريكات لفوزكم بالمرتبة الاولى وهو من دواعي الفخر والاعتزاز لنا في مركز لالش فرع بحزاني ولجميع اهالي المنطقة ، ومن صميم واجبنا في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني دعم وتشجيع جميع فئات وشرائح المجتمع في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية.. من جانبها قدمت الرياضية ابتسام ووالدها شكرهم وتقديرهم العاليين لمركز لالش بحزاني على هذا التكريم وهذه الالتفاتة ..