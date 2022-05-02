مركز لالش: تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بجميع فروعه ومكاتبه باطيب التهاني والتبريكات لجميع مسلمي كوردستان والعراق والعالم، ونخص بالذكر عوائل الشهداء الكرام والبيشمركة الابطال، نسأل الله تعالى ان يجعل هذا المناسبة مبعثا للخير والسعادة والسرور لجميع مكونات شعب كوردستان.

ونامل ان تكون هذه المناسبة المباركة فرصة لتعزيز وتقوية روح التعايش والتسامح في كوردستان.

وكل عام وانتم بخير

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي/ دهوك

1ايار 2022