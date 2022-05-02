مايو 02, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش: تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش: تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بجميع فروعه ومكاتبه باطيب التهاني والتبريكات لجميع مسلمي كوردستان والعراق والعالم، ونخص بالذكر عوائل الشهداء الكرام والبيشمركة الابطال، نسأل الله تعالى ان يجعل هذا المناسبة مبعثا للخير والسعادة والسرور لجميع مكونات شعب كوردستان.

ونامل ان تكون هذه المناسبة المباركة فرصة لتعزيز وتقوية روح التعايش والتسامح في كوردستان.

 وكل عام وانتم بخير   

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي/ دهوك

1ايار 2022

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