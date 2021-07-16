لالش سنوني يكرم اوائل ايزيدا

اعلام لالش سنوني

تزامناً مع توزيع نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2020 على طلبة المدارس الكوردية للمراحل غيرالمنتهية، قام مركز لالش فرع سنوني بالتنسيق مع مكتب لالش بيرادم بتكريم الطلبة الاوائل لجميع مراحل مدرسة ايزيدا الاساسية للدراسة الكوردية في مركز ناحية سنوني بحضور الكادر التدريسي في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14

وقد اعرف الهيئة التدريسية واولياء امور الطلبةعن سعادتهم وشكرهم لمركز لالش لما له من الدور الريادي والايجابي للمجتمع الايزدي بشكل عاموللجانب التربوي بشكل خاص ومن جانبهم ابدى وفد مركز لالش استعدادهم لتقديم ما يمكن تقديمه للعملية التربوية والتي تعتبر الاساس في ازدهار المجتمعات.