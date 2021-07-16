يوليو 17, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سنوني يكرم اوائل ايزيدا

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش سنوني يكرم اوائل ايزيدا

اعلام لالش سنوني

تزامناً مع توزيع نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2020 على طلبة المدارس الكوردية للمراحل غيرالمنتهية، قام مركز لالش فرع سنوني بالتنسيق مع مكتب لالش بيرادم بتكريم الطلبة الاوائل لجميع مراحل مدرسة ايزيدا الاساسية للدراسة الكوردية في مركز ناحية سنوني بحضور الكادر التدريسي في يوم الاربعاء المصادف 2021/7/14

وقد اعرف الهيئة التدريسية واولياء امور الطلبةعن سعادتهم وشكرهم لمركز لالش لما له من الدور الريادي والايجابي للمجتمع الايزدي بشكل عاموللجانب التربوي بشكل خاص ومن جانبهم ابدى وفد مركز لالش استعدادهم لتقديم ما يمكن تقديمه للعملية التربوية والتي تعتبر الاساس في ازدهار المجتمعات.

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