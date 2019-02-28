مركز لالش: لن نسمح ان تبقى جرائم داعش ضد الايزيديين في طي النسيان

ندعو للتحقق من صحة مجزرة “الباغوز” ضد 50 مختطفة ايزيدية

بقلق بالغ نتابع الاخبار والتقارير التي تزعم قيام تنظيم داعش الارهابي بنحر 50 مختطفة ايزيدية في منطقة الباغوز السورية، واننا اذ لا نستطيع تاكيد او نفي هكذا خبر حاليا، فاننا لا نستبعد ان يرتكب داعش الارهابي مثل هكذا جريمة بشعة، حيث ان هذا التنظيم اثبت انه تنظيما وحشيا يوغل بدماء الابرياء بسبب او بدون سبب، فضلا عن انتهاكه الروحي والجسدي لالاف المختطفين والمختطفات من الايزيديين وغيرهم طوال الاعوام الاربع والنصف المنصرمة.

نؤكد اننا في مركز لالش الثقافي والاجتماعي لم ولن نسمح ان تبقى جرائم داعش بطيّ النسيان، وبذلنا وسنبذل اقصى جهودنا ونستمر في كشف وتوثيق تلك الجرائم البشعة ضد اهلنا، كي تبقى شاهدا للتاريخ ومعينا لكل الباحثين والاعلاميين الذين يبحثون في تفاصيل هذا الجينوسايد الوحشي الذي اصابنا بمقتل.

وعليه، نناشد حكومة اقليم كوردستان الى التنسيق مع الحكومة الاتحادية وباعلى المستويات من اجل متابعة تفاصيل جريمة الباغوز السورية، وكشف اسماء وعناوين الضحايا، وملاحقة الارهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء، كما ندعو المؤسسات المعنية في اقليم كوردستان الى القيام بدورها وعلى وفق شبكة علاقاتها الواسعة بتقصي حقيقة هذا الخبر المفجع.

ونؤكد انه ما زال لدينا نحو 2750 ايزيديا مختطفا من الرجال والنساء والاطفال من اصل 6417 ايزيديا تم اختطافهم في الثالث من آب اغسطس عام 2014 عندما اجتاحت عصابات داعش الارهابية قضاء شنكال المنكوب، وينبغي العمل من اجل معرفة مصيرهم ومعاقبة كل من شارك بعمليات الاجتياح والقتل والخطف في شنكال وغيرها.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 27 شباط 2019