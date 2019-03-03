مارس 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

مركز لالش شنكال يحيى عيد المعلم في مخيم جم مشكو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش شنكال يحيى عيد المعلم في مخيم جم مشكو

إعلام مركز لالش شنكال

انطلاقا من الواجب الملقى على عاتق مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم العملية التعليمية و مؤازرتهم خاصة في اوقات الأمتحانات و ظهور نتائجها، اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة مدرسة مخيم جم مشكو 2  في يوم السبت المصادف 2/3/2019 إحتفالية في مدرسة مخيم جم مشكو 2 بمناسبة عيد المعلم و ظهور نتائج الكورس الأول و نتائج امتحانات نصف السنة .

حيث تم تكريم الأوائل على مستوى المدرسة ، كما تم تكريم الصف السابع ( أ ) و مرشده الأستاذ بيسو شمو كأحسن صف في المدرسة .

من جانبها ثمنت إدارة المدرسة هذه الزيارة و الاهتمام بالجانب التعليمي و تمنوا لمركز لالش شنكال دوام التوفيق والنجاح .

 

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