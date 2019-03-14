لالش باعدرى ينظم تجمع جماهيرى استنكارى في باعدرى

اعلام مركز لالش باعدرى

بعد احداث داعش المشؤوم في بلدة باغوز السوريه و فعلتهم الشنيعة تجاه الايزيديين ونحر رؤوس خمسون امرأة بريئة و ما رافق ذلك من صدى لدى ابناء الديانة الايزيديه في الوطن والمهجر، وبهدف التضامن مع قضية الضحايا و استنكار هذا العمل الجبان البعيد كل البعد عن الرجولة والشهامة، وبتاريخ 12/3/2019 نظم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى وأهالي باعدرى تجمعا جماهيريا واسعا في مركز الناحية.

بدأ التجمع من قبل اهالي باعدرى و عدد من النازحين وسط ناحية باعدرى بحضور السيد شمال محمد اديب مدير الناحية والسادة مدراء و ممثلي الدوائر الحكومية والحزبية و فئات اجتماعية مختلقه تمثلت بالوجهاء والمثقفين و عامة الناس منددين بالجريمة البشعة، وبصمت المجتمع الدولي ومنظمات الحقوق الانسان وشعاراتهم الرنانة والبراقة الزائفة، حسب تعبير الحضور، و رفعوا لافتات استنكاريه وشعارات منددة تجاه المنادين بحقوق الانسان .

تلى ذلك كلمات استنكاريه عدة من قبل مدير ناحية باعدرى، و السيد خلات باعدرى مسؤول مركز لالش باعدرى و امين ممثل لجنة محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في باعدرى.

في هذا الصدد اكد السيد خلات باعدرى مسؤول المركز ان احداث باغوز هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي و منظماته وستبقى نقطة سوداء في صفحات تاريخهم و الى الابد خاصة بعد صمتهم تجاه هذه المجزره البشعة , واستمر السيد باعدرى بقوله تجمع هذا اليوم بغية الضغط على الجهات المعنية وأكد بان الايزيديين باقون و سيبقون رغم حملات التهميش والتهجير والإبادات لكوننا نحمل في عروقنا العزيمة والإصرار , وإضاف، نحن كمنظمين نشكر كل من حضر واستجابة لنداء مركز لالش باعدرى تجاه اهلنا .

هذا وتم تغطية الفعالية والتجمع الاستنكارى من قبل قنوات اعلاميه متعددة تمثلت كل من فضائية كوردستان 24 التي نقلت التجمع بشكل مباشر و فضائية جرا و قنوات اعلامية وصحف اخرى.