زيارة إلى مدرسة مخيم خانكي للبنات

اعلام لالش شنكال/ بتاريخ 12/12/2019 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مدرسة خانك للبنات للنازحين بمناسبة انشطار مدرسة خانك الثانية الى مدرسة بنين و بنات حيث التقى الوفد بالسيد (سعدو احمد ميشو ) الذي استلم منصب مدير المدرسة وقدم التهاني له وتمنى للادارة الجديدة دوام التوفيق والنجاح كما تم التباحث حول احتياجات المدرسة وقدم الوفد هدية رمزية الى إدارة المدرسة بمناسبة تأسيسها اضافة الى تقديم بعض المستلزمات المدرسية الضرورية لإدارة المدرسة .

من جانبها قدمت ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.