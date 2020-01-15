يناير 16, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

تزويد إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنين بالقرطاسية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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تزويد إدارة مدرسة جم مشكو الإبتدائية للبنين بالقرطاسية 

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٠ ولغرض دعم ادارات المدارس والوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة مدرسة مخيم جم مشكو الإبتدائية للبنين. و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة.

و تم التباحث حول المستوى العلمي للطلبة و الاستعداد لامتحانات نصف السنة الدراسية . حيث قدم المركز خلال هذه الزيارة مجموعة من القرطاسية و اللوازم الضرورية لإدارة المدرسة كمساهمةمن المركز لاجتياز احتياجات المدرسة خلال فترة الإمتحانات.
من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه و وقوفهم المستمر مع الطلبة.

 

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