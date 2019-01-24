القنصل الامريكي باربيل يزور بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

في صباح يوم الخميس الموافق 2019/1/24 زار القنصل الأمريكي في أربيل ناحية بعشيقه بصحبة وفد ضم المبعوث الخاص لنائب الرئيس الأمريكي للاقليات في سهل نينوى ومدير الوكالة الامريكيه للتنمية USAID .

حيث زار قاعة مركز لالش بعشيقه وكان في استقباله رئيس وأعضاء المركز وبحضور السيد جلال نايف عضو الهيئه العليا لمركز لالش دهوك والسيد رعد طارق الياس رئيس مركز لالش بحزاني وجمع غفير من أهالي بعشيقه وبحزاني واطلع على أحوال المنطقه بشكل عام والتقى خلالها أهالي المنطقه في قاعة لالش لطرح وجهات نظرهم الإقتصاديه بشكل خاص لتنمية المنطقه وإزالة أثار خرائب داعش وقد تجاوب القنصل مع الأهالي والطلبات ووعد بنقل معاناة المنطقه وخاصة ضمانات الوضع الأمني القادم وعدم تكرار ما حصل.

وأيضا وضع حجر الأساس لإنشاء حديقه للأهالي في حي الجبل في بعشيقة بالتعاون مع منظمة غصن الزيتون في بعشيقة.