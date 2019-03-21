الشيخ شامو من مزار الخالدين: ندعو الرئيس البارزاني الى بذل كل الجهود الممكنة كي يستطيع اهل شنكال العودة الى ديارهم

وفد من الهيئة العليا لمركز لالش وفروعها ومكاتبها يزور مزار الخالدين في بارزان

شبكة لالش الاعلامية

زار وفد كبير من الهيئة العليا لمركز لالش والهيئات الادارية لمراكز لالش (شنكال – سنون – باشيك – بارزان – باعدرى – شيخان – به ربن كه ندي ـ شاريا – خانكى –ديره بون ) والمكاتب التابعة لها، وعدد من الضيوف الكرام ومن كل مناطق الايزدية، مزار الخالدين في بارزان، في يوم الثلاثاء19/3/2019.

وكان في اسقبالهم السيد خلات بارزاني ممثل الرئيس مسعود البارزاني مع كوكبة من الشخصيات البارزانية، والذين رحبوا بوفد الهيئة العليا اثناء مرور الموكب امام منصة الاستقبال.

في مستهل الزيارة وضع الوفد الزائر اكليل من الزهور على ضريح الخالدين (ملا مصطفى البارزاني ونجله ادريس بارزاني)

وخلال مراسيم الزيارة القى السيد الشيخ شامو كلمة تحدث فيها عن عدة مسائل وقضايا، من ضمنها اشارته الى ان “مركز لالش وفروعه دأبوا على زيارة مزار الخالدين كل عام، تقديرا وتثمينا لتضحيات الشعب الكوردي عامة ولرمزهم الكبير المرحوم مصطفى بارزاني ونجله الفقيد ادريس بارزاني”

كما تطرق الشيخ شامو الى المستجدات في الساحة الكوردستانية بشكل عام والايزيدية بشكل خاص، واشار الى ان الهدف المنشود لجميع مكونات كوردستان هو العيش بسلام وامان، كما لفت الانتباه الى الاوضاع السيئة والماساوية التي يعيشها اهلنا في المخيمات، ودعا الرئيس البارزاني الى بذل كل الجهود الممكنة كي يستطيع اهل شنكال العودة الى ديارهم باسرع وقت ممكن.

وفي ختام كلمته قال الشيخ: “من هذا المزار المقدس نؤكد ونقول نحن الايزدية سنكون عند حسن قيادتنا الحكيمة، مثلما اكدنا لهم في مناسبات عديدة وان نكون مع القيادة السياسية الكوردية بكل قوة واقتدار.

وفي ختام الزيارة شكر السيد خلات البارزاني ممثل الرئيس مسعود البارزاني مركز لالش واشاد بمواقفه البارزة ونضاله المتواصل في خدمة اهالي كوردستان وقضيته القومية المصيرية.