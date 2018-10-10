السيد خضر دوملي يلقي محاضرة حول التنوع و تعزيز الثقافات في الشيخان

مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان وفي يوم الأحد المصادف 30/9/2018 و بالتنسيق مع منظمة USAID الأمريكية و ضمن سلسلة من المحاضرات أقيمت المحاضرة الأولى كورشة عمل حول تعزيز الثقافات في قاعة مركزنا لــ (20) مشارك و لمدة ساعتين التي قدمها السيد (خضر دوملي) عضو مركز دراسات السلام و حل النزاعات في جامعة دهوك.

حيث بين السيد دوملي مسارات تعزيز ثقافة التنوع نحو مزيد من الأستقرار كالتنوع و التعددية و تعزيز مكانة جميع المكونات القومية و الدينية و الإثنية و الثقافية و اللغوية و المناطقية وفق إعلان اليونسكو لمبادئ التسامح و التنوع لسنة 1997 أن التنوع عامل أساسي يؤكد أن المكونات لها حق الوجود و الحفاظ عليه و ضرورة وضع الأطر القانونية له و كذلك أستعرض السيد المحاضر أنواع التنوع ( العائلي و ما بعد العائلي و الأنتماء و المجتمعي و الوطن ) و المشاكل التي يواجهها الفرد في التنوع و كيفية التعرف على التنوع و فهمه و التقبل به و تعزيزه و خلق قاعدة مستقرة له.

و بعدها قسم المشاركون إلى مجموعات للإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت من قبل السيد المحاضر و مناقشتها و تبادل الآراء فيما بينهم و في الختام شكر المشاركون السيد ( خضر دوملي ) و جهود مركز لالش / الشيخان على دوره الفعال في المنطقة و توفيره الأجواء المناسبة لإقامة مثل هذه النشاطات .