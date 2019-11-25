93 حالة تحرش جنسي في كوردستان

اعلنت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة عن تسجيل 93 حالة تحرش جنسي خلال 9 اشهر من العام الجاري.

وذكرت المديرية في تقريرها بمناسبة اليوم العالم لمناهضة العنف ضد المرأة، ان حالات التحرش الجنسي على النساء في اقليم كوردستان خلال 9 اشهر من العام 2019 بلغت 93 حالة، لافتة الى ان محافظة السليمانية سجلت اعلى نسبة ” 33 حالة” ثم اربيل ” 29″ حالة ودهوك ” 17 حالة” وكرميان ” 8 حالات” وادارة رابرين “5 ” حالات.

وجاء في التقرير ايضا: ان حالات القتل خلال 9 اشهر كانت ” 29 حالة، والانتحار 47 حالة، و125 حالة الانتحار حرقا كما سجلت النساء 8911 دعاوى في المحاكم.