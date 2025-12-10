إقليم كوردستان وهنغاريا يبحثان تطوير الشراكة في مختلف المجالات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، القنصل العام الجديد لهنغاريا في إقليم كوردستان، غريغيي تيفادار تاكاتش.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل العام الهنغاري عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مشيراً إلى أن لديه معرفة جيدة بتاريخ وثقافة الكورد وكوردستان وأنه على اطلاع ودراية تامة بالسياسات الكوردية في الماضي والحاضر، خاصة أن رسالته للماجستير تمحورت حول كوردستان.

كما قدّم القنصل شكره وتقديره لدور ومواقف الرئيس بارزاني وكل ما يبذله من جهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عموماً، فيما هنأه أيضاً بنجاح العملية الانتخابية وفوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيها.

وكذلك جرى خلال اللقاء، بحث الخطوات التي تتخذها الأطراف السياسية العراقية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، إلى جانب العملية السياسية في إقليم كوردستان، وملف تشكيل التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين هنغاريا وإقليم كوردستان، اتفق الجانبان على تعزيز وتنمية أواصر العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

كما شكّلت التغيّرات والأوضاع العامة في المنطقة، وخطوات عملية السلام في تركيا، والوضع في سوريا، محاورَ أخرى للقاء.

