ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق وإقليم كوردستان

قررت الحكومة الألمانية في اجتماعها اليوم الأربعاء (10 كانون الأول 2025)، تمديد مهمة قواتها في إقليم كوردستان والعراق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لشبكة رووداو الإعلامية، “سيتم تمديد المهمة العسكرية حتى (31 كانون الثاني 2027)، ولن يطرأ أي تغيير على عدد الجنود والمستشارين أو طبيعة المهمة”.

ويتطلب قرار الحكومة الألمانية موافقة البرلمان الاتحادي.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت في أيلول 2024، تمديد مهام قواتها في العراق وإقليم كوردستان 15 شهراً حتى (31 كانون الثاني 2026).

ألمانيا عضو في التحالف الدولي ضد داعش منذ 2014، وقدمت الدعم للعراق وإقليم كوردستان من خلال الهجمات الجوية، تدريب وتأهيل القوات العراقية وقوات البيشمركة، مشاركة المعلومات الاستخبارية، التحقيق في جرائم داعش، والإسهام في إعادة إعمار المناطق المحررة.

تملك ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وتعد من الدول التي لديها أكبر الإسهامات السياسية، الدبلوماسية، والتجارية لدعم العراق وإقليم كوردستان. وفتحت في عام 2009 قنصلية عامة في أربيل، كما لدى حكومة إقليم كوردستان مكتب تمثيلي في برلين.

ومنذ عام 2020، تساهم في توفير المراقبة الجوية وجمع المعلومات، في إطار الناتو، لمساعدة قوات البيشمركة والقوات العراقية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية