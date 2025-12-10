ارتفاع منسوب مياه سدي دوكان ودربنديخان بأكثر من 100 مليون متر مكعب

أفاد مدير السدود في إقليم كوردستان، رحمن خاني، بارتفاع منسوب مياه سدي دوكان ودربنديخان بـ “أكثر من 100 مليون متر مكعب”، خلال الـ 48 الساعة الماضية من هطول الأمطار.

وقال خاني، اليوم الأربعاء (10 كانون الأول 2025)، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “منسوب المياه في سد دوكان ارتفع 57 سنتيمتراً وفي سد دربنديخان 150 سنتيمتراً، كما امتلأت أو فاضت جميع السدود والبرك الصغيرة، خاصة تلك الواقعة في حدود محافظة السليمانية مع إدارتي كرميان ورابرين المستقلتين”.

وبوقت سابق من اليوم، أصدرت مديرية الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان بياناً حول أعلى كميات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف المحطات والمناطق.

تبلغ السعة التخزينية لسد دوكان 7 مليارات متر مكعب، ويعد سد دربنديخان ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان بسعة تخزينية تبلغ 3 مليارات متر مكعب، أما سد دهوك فهو أصغر حجماً مقارنة بالسدين الآخرين، لكنه ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان بسعة تخزينية تبلغ 52 مليون متر مكعب.

أدت موجة الأمطار التي شهدها العراق وإقليم كوردستان إلى ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار والسدود، وساهمت في زيادة منسوب مياه سد الموصل بمعدل ملحوظ.

وصرح ميثم علي، المدير العام للهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة للأمطار التي هطلت أمس الثلاثاء في مناطق كركوك والسليمانية، تدفق 500 متر مكعب من المياه في ثلاث ساعات إلى نهر دجلة عبر الزاب الصغير، مما أثر بشكل كبير على منسوب مياه النهر.

