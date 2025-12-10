السيناتور جو ويلسن: على العراق احترام أمن إقليم كوردستان وعدم السماح للجهات المدعومة من إيران بمهاجمته

أشاد النائب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ولسن ، بالرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الى العراق مارك سافايا لموقفهما الرافض للنفوذ الإيراني في العراق ، وإعلانهما أن استمرار دعم الميليشيات المدعومة من إيران لن يتم السماح معه ، مشدداً بالقول ان الوقت قد حان لتحرير العراق من إيران ، ومطالباً بغداد بمواصلة احترام أمن حكومة إقليم كوردستان، والتوقف عن السماح أو تشجيع الجهات المدعومة من إيران على مهاجمة حكومة الإقليم .

وقال ولسن وهو مقرب من الرئيس دونالد ترامب ، في تغريدة على منصة (إكس): ” اقدّر قيادة الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص إلى العراق، مارك سافايا، اللذين أعلنا رغبتهما في جعل العراق عظيماً مرة أخرى، وأوضحا للعراق أن استمرار دعم الميليشيات المدعومة من إيران لن يُتسامح معه. لقد حان الوقت لتحرير العراق من إيران”.

مضيفاً: ” يملك العراق فرصةً للنمو والازدهار إذا غيّر سلوكه. الكونغرس على استعداد لدعم الرئيس ترامب من خلال بنود جديدة في قانون تفويض الدفاع الوطني، والتي تشترط -لأول مرة على الإطلاق- تقديم المساعدات لقوات الأمن العراقية باتخاذ العراق خطوات جادة لوقف دعم الميليشيات المدعومة من إيران”.

مضيفاً: ” كما يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني بنوداً كنتُ قد رعيتها لسنوات، تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم فيلق بدر وأي ميليشيات مدعومة من إيران. أنا ممتن لقيادة المبعوث الخاص سافايا، الذي أنا على ثقة بأنه سيُطبّق هذه القوانين، على عكس إدارة بايدن الفاشلة، التي كان كبار مسؤوليها، مثل بريت ماكغورك يتصرفون كمحامين لعملاء إيران في العراق”.

وتابع السيناتور ولسن ، بالقول ” كما ذكرتُ مرارًا، فإن العراق يقع تحت سيطرة إيران الكاملة، التي تُدير جيشه وقواته الأمنية (التي تضم عددًا من المنظمات المصنفة إرهابية، مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي)، وقضاءه (عبر قضاة فاسدين مثل فائق زيدان، الذين يحكمون دائمًا بالتنسيق مع إيران)، وشرطته (التي يسيطر عليها فيلق بدر سيطرة تامة)، ونظامه السياسي (الذي يهيمن عليه تمامًا إطار التنسيق وميليشيات أخرى مدعومة من إيران).”

مستدركاً: ” في ظل هذه الحقائق، يتضح أنه لا يهم من يفوز في الانتخابات أو يُشكّل الحكومة، فالبلاد بأكملها مُخترقة بعمق من قِبل إيران، على الرغم من أن غالبية العراقيين من جميع الطوائف يُريدون دولة حرة ومستقلة خالية من النفوذ الإيراني الخبيث. لن يستمر الكونغرس في إصدار شيكات على بياض إلى الأبد. على العراق أن يغتنم الفرصة بقيادة الرئيس ترامب والمبعوث الخاص سافايا، وأن يُغيّر سلوكه قبل فوات الأوان”.

ومضى ، بالقول: ” حان الوقت لوقف تمويل الجهات الإيرانية العميلة (مثل قوات الحشد الشعبي وغيرها من الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك المصنفة إرهابية) من خلال الميزانية الاتحادية العراقية والبنك المركزي أو عبر وزارة النفط. كما يجب وقف جميع عمليات غسل الأموال والتحويلات المالية إلى إيران وعملائها. يجب إجراء تدقيق دولي لجميع مبيعات النفط ومنتجات الوقود محليًا ودوليًا، وتدقيق جميع المؤسسات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك وزارة النقل ووزارة النفط ووزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها.”

وتابع السيناتور الأمريكي تغريدته ، قائلاً: “يجب اتخاذ إجراءات حقيقية لنزع سلاح جميع الميليشيات العميلة لإيران بشكل دائم”.

مردفاً: ” ينبغي على الحكومة العراقية والقضاء والجيش والشرطة اتخاذ قرارات سيادية نيابة عن شعبها بدلًا من الانصياع لإملاءات إيران وميليشياتها العميلة وسارقيها”.

مشدداً: “يجب على العراق مواصلة احترام أمن حكومة إقليم كوردستان، والتوقف عن السماح أو تشجيع الجهات المدعومة من إيران على مهاجمة حكومة إقليم كوردستان”.

وختم تغريدته ، بالقول: ” يسعى الرئيس ترامب إلى بناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، والتجارة لا الصراع، لشعوب الشرق الأوسط. ويمكن للعراق أن يكون مثالاً ساطعاً على ذلك، بفضل علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية المتينة مع الولايات المتحدة ودول الخليج وسوريا وتركيا وغيرها. ولن يتحقق هذا إذا استمر العراق في التصرف كدمية في يد إيران. لقد حان الوقت لتحرير العراق من إيران”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية