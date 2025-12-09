موقع حكومة إقليم كوردستان يرسّخ مكانته كأكثر المصادر الرسمية موثوقية في العراق

وفقاً لأحدث بيانات موقع (SimilarWeb) العالمي، فقد سجّل الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان (gov.krd) تقدّماً بارزاً، واحتلّ المرتبة الثانية على مستوى العراق في قسم “الأخبار والإعلام”.

وبحسب تتبّع البيانات، فإن هذا التقدّم الذي حققه الموقع الرسمي للحكومة يعكس تغيراً جذرياً في أسلوب التواصل وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة، إذ تمكن (gov.krd) من ترسيخ نفسه كمصدر موثوق للأخبار والمعلومات والبيانات الرسمية، سواء على مستوى الوسط الإعلامي أو لدى المواطنين. كما أن ارتفاع نسبة زيارة هذا الموقع يرتبط برغبة المواطنين والإعلاميين في التأكد من صحة الأخبار والقرارات، ما يجعل الموقع الرسمي للحكومة مرجعاً رئيسياً، سواء عبر البحث المباشر أو من خلال الروابط والمعلومات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ تشكيل الكابينة التاسعة، جرى اتخاذ خطوات عملية لتوحيد الخطاب والمنظومة الإعلامية للحكومة، بحيث باتت جميع مواقع الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة تُدار تحت مظلة (gov.krd)، وتشرف عليها مديرية الإعلام والمعلومات، الأمر الذي أسهم في إنشاء منظومة إعلامية موحدة وأكثر كفاءة وثراءً.

ويقوم الموقع الرسمي للحكومة، بشكل يومي ومستمر، بنشر المحتوى بلغات (الكوردية، العربية والإنكليزية)، ولا يقتصر دوره على نشر القرارات وأنشطة المؤسسات، بل خصّص قسماً خاصاً لـ “الخدمات والإرشادات” لتسهيل معاملات المواطنين.

وتؤكد هذه الإحصاءات الصادرة عن (SimilarWeb)، أن حكومة إقليم كوردستان قد خطت خطوة كبيرة في مسار التحول الرقمي، واستطاعت بناء منصة اتصالية موثوقة تربطها بالمواطنين والباحثين والمؤسسات الإعلامية.

