تربية كوردستان تعلن فتح دورات جديدة لتعليم اللغة الكوردية للكورد في المهجر

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع اتحادية الجالية الكوردستانية، افتتاح دورة لتعليم اللغة الكوردية، باللهجتين السورانية والبهدينية وبالأبجدية اللاتينية للكورد في المهجر، في مجمع بارزاني نمر التعليمي.

وأوضحت وزارة التربية أنه حتى الآن، تم تعليم ألف طفل وشاب كوردي خارج كوردستان الكتابة والقراءة والتحدث باللغة الكوردية.

وأضافت أيضاً أنه حالياً هناك ألفان وخمسمائة مشارك آخرين مستعدون للالتحاق بالدورة الجديدة لتعليم اللغة الكوردية، والتي تُقدَّم دروسها عن بعد (أونلاين).

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية