ديسمبر 09, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تربية كوردستان تعلن فتح دورات جديدة لتعليم اللغة الكوردية للكورد في المهجر

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

تربية كوردستان تعلن فتح دورات جديدة لتعليم اللغة الكوردية للكورد في المهجر

 أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع اتحادية الجالية الكوردستانية، افتتاح دورة لتعليم اللغة الكوردية، باللهجتين السورانية والبهدينية وبالأبجدية اللاتينية للكورد في المهجر، في مجمع بارزاني نمر التعليمي.

وأوضحت وزارة التربية أنه حتى الآن، تم تعليم ألف طفل وشاب كوردي خارج كوردستان الكتابة والقراءة والتحدث باللغة الكوردية.

وأضافت أيضاً أنه حالياً هناك ألفان وخمسمائة مشارك آخرين مستعدون للالتحاق بالدورة الجديدة لتعليم اللغة الكوردية، والتي تُقدَّم دروسها عن بعد (أونلاين).

facebookShare on Facebook
Post Views: 48

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi