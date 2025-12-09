كمية الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية في إقليم كوردستان: السليمانية سجلت أعلى نسبة

أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلازلي في إقليم كوردستان، عن كمية الأمطار التي هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق مختلفة من الإقليم. ووفقاً للبيانات، فقد غطت موجة قوية من الأمطار معظم المناطق، وسُجِّلت أعلى كمية من الأمطار ضمن حدود محافظة السليمانية.

وسجلت ناحية برزنجة في محافظة السليمانية، أعلى كمية هطول أمطار في إقليم كوردستان، حيث بلغت 149 ملم، تلتها قضاء چوارته بـ 145 ملم.

أما في محافظة أربيل، فقد سُجِّلت أعلى نسبة هطول أمطار في قضاء كويه (كويسنجق) حيث بلغت 105 ملم.

كمية هطول الأمطار حسب المحافظات والمناطق (بالـ ملم):

1. محافظة السليمانية:

– بەرزنجە: 149

– چوارتا: 145

– بازیان: 121.5

– یاخسەمەر: 112.6

– دوکان: 104

– قەرەداغ: 98.4

– ماوەت: 97.1

– چوارقوڕنە: 92

– سەرکەپکان: 87

– تەکیە: 84.9

– دەربەندیخان: 83.6

– ڕانیە: 83.3

– قەڵادزێ: 82

– چەمچەماڵ: 81.2

– پێنجوێن: 78.8

– سەنگاو: 76

– سەیدسادق: 66.6

– هەڵشۆ: 65.4

– قەرگەی: 63.3

– ئاغجەلەر: 62

– مركز السليمانية: 61.3

2. محافظة أربيل

– کۆیە (كويسنجق): 105

– نازەنین: 62.5

– هیران: 48

– مێرگەسۆر: 43

– چۆمان: 40

– حاجی ئۆمەران: 32

– مركز أربيل: 25.6

– پیرمام: 25.3

– ڕواندز: 24.3

خەلیفان: 23.9

– سیدەکان: 23

– شەقڵاوە: 22.6

– بارزان: 22.4

– شەمامک: 20.5

– دیبەگە: 17.5

– سۆران: 17.2

– خەبات: 15

3. محافظة حلبجة

– بیارە: 72

– سیروان: 70.5

– خورماڵ: 61.5

– مركز حلبجة: 54

– تەوێڵە: 53.8

4. محافظة كركوك وكرميان

– مەیدان: 70.6

– کەلار: 45.4

– کفری: 41.2

– سەنتەری کەرکووک: 26.4

– تەکیەی جەباری: 23.8

– خانەقین: 11.6

– شوان: 9

– خورماتوو: 8

5. محافظة دهوك

– بجیل: 81

– دێرەلوک: 70

– چمانکێ: 42

– مانگێش: 29

– ئامێدی: 25

– مركز دهوك: 23.6

– دینارتە: 23

– قەسرۆک: 22.5

– سەرسەنگ: 21

– باعەدرێ: 19

– باتیفە: 18

– زاویتە: 16

– ئاکرێ (عقرة) : 15.4

– بامەڕنێ: 13.8

– زاخۆ: 12.9

– کانی ماسی: 10

– شێخان: 9

– بەردەڕەش: 8.4

– گردەسێن: 7.5

