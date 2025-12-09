ديسمبر 09, 2025

للعام الـ11 على التوالي.. أوروبا تجدد حظر الطائرات العراقية في سمائها

جددت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “الاياسا”، الحظر المفروض على طائرات العراق من التحليق في سماء أوروبا للسنة الـ11 على التوالي.

واظهرت وثائق قرار الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في اجتماعها الاخير استمرار حظر الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد أي خطوط الطيران العراقية من التحليق في سماء أوروبا، لاسباب تتعلق بتطبيق شروط سلامة الطيران في السماء الأوروبية، وهو قرار اتخذته الوكالة الأوروبية منذ 11 عاما، ولم يتمكن العراق حتى الان من رفع الحظر على الطائرات العراقية بالرغم من تكرار “التبشير” العراقي بقرب رفع الحظر وتحقيق تقدم في جهود رفع الحظر عن الطيران العراقي في أوروبا.

