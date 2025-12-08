الرئيس بارزاني يستقبل العالم الكوردي رشاد ميران ويهنئه بجائزة “بوشكين”

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، في بيرمام، الخبير في علم الاجتماع، العالم الكوردي البارز، الدكتور رشاد ميران.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن إشادته وتقديره لجهود رشاد ميران العلمية والأكاديمية، كما قدّم له التهاني بمناسبة حصوله على جائزة (بوشكين) التي منحه إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو خلال الشهر الماضي.

بدوره، عبّر رشاد ميران عن شكره للرئيس بارزاني، وقدّم نبذة عن أعماله وإنجازاته العلمية، كما أهدى إلى الرئيس بارزاني عدداً من كتبه ومؤلفاته.

