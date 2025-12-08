ديسمبر 09, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل العالم الكوردي رشاد ميران ويهنئه بجائزة “بوشكين”

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

الرئيس بارزاني يستقبل العالم الكوردي رشاد ميران ويهنئه بجائزة “بوشكين”

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، في بيرمام، الخبير في علم الاجتماع، العالم الكوردي البارز، الدكتور رشاد ميران.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن إشادته وتقديره لجهود رشاد ميران العلمية والأكاديمية، كما قدّم له التهاني بمناسبة حصوله على جائزة (بوشكين) التي منحه إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو خلال الشهر الماضي.

بدوره، عبّر رشاد ميران عن شكره للرئيس بارزاني، وقدّم نبذة عن أعماله وإنجازاته العلمية، كما أهدى إلى الرئيس بارزاني عدداً من كتبه ومؤلفاته.

facebookShare on Facebook
Post Views: 79

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi