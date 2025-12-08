ديسمبر 09, 2025

الكابينة التاسعة تواصل تطوير البنية التحتية.. إنجاز 73% من طريق إيتيت – باعدري في دهوك

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن نسبة إنجاز مشروع طريق إيتيت – باعدري في محافظة دهوك، الذي يمتد بطول 26 كيلومتراً قد بلغت 73%، وذلك ضمن خطة تطوير البنية التحتية للطرق التي تنفذها الكابينة الوزارية التاسعة.

ويجري تنفيذ المشروع بكلفة تصل إلى 135 مليار دينار، ويتألف من ثلاث مراحل رئيسية، حيث اكتملت المرحلة الأولى بشكل كامل، فيما تتواصل الأعمال في المرحلتين الثانية والثالثة اللتين ستجعلان الطريق الرابط بين أربيل ودهوك طريقاً مزدوجاً (سايدين) عند اكتماله.

ويشمل مشروع الطريق إنشاء عشر جسور وأنفاق تحت الأرض، وقد أُنجز حتى منها حتى الآن خمسة جسور، فيما تستمر الأعمال الهندسية في بقية المقاطع لضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

