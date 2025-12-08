دهوك.. الأمطار الحالية تتجاوز معدلات العام الماضي وتوقعات باستمرارها

أعلنت دائرة الأنواء الجوية في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، ارتفاع كميات الأمطار المتساقطة على عموم المحافظة حتى الوقت الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ معدل الأمطار في مركز المدينة نحو 98 ملم في حين لم يتجاوز المعدل في الفترة نفسها من العام الماضي 24 ملم.

وقال مدير دائرة الأنواء الجوية في دهوك، وار شوكت، لوكالة شفق نيوز إن “المحافظة شهدت منذ أول أمس السبت موجة واسعة من هطول الأمطار، حيث سجلت ناحية شيلادزي أعلى معدل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بواقع 142 ملم، بينما سجل مركز مدينة دهوك 28 ملم، وسجلت إدارة زاخو المستقلة 19.7 ملم، في حين بلغت كمية الأمطار في قضاء عقرة 42 ملم، وفي قضاء بردرش 31 ملم”.

وأضاف شوكت، أن “هذه الموجة من الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل، في ظل تأثر إقليم كوردستان بشكل مباشر بالمنخفض الجوي الحالي القادم من جهة البحر المتوسط والبحر الأحمر”.

وتوقع مدير دائرة الأنواء الجوية في دهوك، أيضاً أن “تشهد المحافظة موجة جديدة من البرودة خلال الأسبوع المقبل، حيث ستكون أشد حدة من الحالية، مع احتمال تساقط الثلوج على المناطق الجبلية”.

من جهته، أكد محافظ دهوك علي تتر، في بيان، أن “فرق رئاسة بلدية دهوك – قسم الصيانة والخدمات وفرق مديريتي الدفاع المدني والماء والمجاري في المحافظة تواصل استعداداتها وعملها الميداني لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة، في ظل احتمال حدوث سيول وارتفاع منسوب المياه، وذلك من أجل تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين وضمان سلامتهم في مختلف مناطق المحافظة”.

