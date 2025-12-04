433 مليون دولار استثمارات أمريكية في إقليم كوردستان.. و167 شركة تعمل في 12 قطاعاً حيوياً

كشفت بيانات أعلنت عنها دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن حجم الاستثمارات الأمريكية في الإقليم، مؤكدة أن الولايات المتحدة ضخت ما يقارب 433 مليون دولار في ستة قطاعات مختلفة داخل كوردستان.

وبحسب تلك البيانات والتي طالعتها (باسنيوز)، فإن 167 شركة أمريكية مسجلة وتعمل حالياً في الإقليم ضمن 12 قطاعاً متنوعاً، فيما تنشط عشر شركات أمريكية إضافية في مجالات الصناعات النفطية والغاز والقطاع الكهربائي.

وتشير الدائرة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية حتى الآن بلغ نحو 433 مليون دولار، موزعة على مشاريع مباشرة وغير مباشرة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد نفذت الشركات الأمريكية حتى اليوم:

أربعة مشاريع مباشرة في قطاعات: التجارة – الصناعة – السياحة – الإسكان.

ثلاثة مشاريع مشتركة في قطاعات: الإسكان – الصناعات الغذائية – التربية.

وفي قطاع النفط والغاز، أوضحت دائرة الإعلام والمعلومات أن عشرات شركات أمريكية تعمل حالياً في الإقليم في مجالات الصناعات النفطية، الغاز الطبيعي، الخدمات النفطية، والقطاع الكهربائي.

وأضافت أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وقّعت في أيار الماضي مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros اتفاقيتين كبيرتين بقيمة 110 مليارات دولار.

وتظهر بيانات حكومة إقليم كوردستان أن سياسة تنويع مصادر الدخل وفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي أسهمت في تسهيل عمل الشركات الأمريكية ودعم توسّع العلاقات التجارية بين الجانبين، إذ تم تسجيل 167 شركة أمريكية تعمل في نشاطات متنوعة داخل كوردستان.

وتغطي مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الإقليم والولايات المتحدة القطاعات الآتية:

– المقاولات والتجارة العامة والصناعات النفطية والأمن السيبراني إزالة الألغام

– الاستشارات والعلاقات الدولية

– الزراعة والصناعات الغذائية والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة

– الصحة وتنمية الموارد البشرية، والمياه والهندسة والانشاءات

وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات أن الاستقرار الأمني والسياسي في إقليم كوردستان جعل منه منطقة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية، إلى جانب الشركات الدولية الأخرى، استفادت من هذا المناخ الآمن ووجّهت جزءاً من استثماراتها الى داخل إقليم كوردستان.

