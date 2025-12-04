إيران على حافة العطش.. طهران تعلن استعدادها لشراء المياه من دول الجوار

تستعد الحكومة الإيرانية لاتخاذ خطوة استثنائية تتمثل في شراء المياه من الدول المجاورة، في ظل موجة جفاف واسعة تضرب البلاد منذ سنوات وتزداد حدتها عاماً بعد آخر.

وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي: “إذا كانت هناك دولة مستعدة لبيع المياه، فسوف نشتريها.”

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، فإن الحكومة الإيرانية أدرجت أيضاً على جدول أعمالها استيراد المنتجات ذات الاستهلاك المائي العالي، في محاولة لتقليل الضغط على مواردها الشحيحة.

وتواجه معظم دول الجوار، مثل العراق وأفغانستان والمناطق الحدودية الباكستانية، ظروفاً مشابهة من الجفاف ونقص المياه، باستثناء أرمينيا في الشمال التي تمتلك احتياطيات مائية أكبر نسبياً.

وتُعد إيران من بين أكثر دول العالم جفافاً، إذ سجّل الخبراء خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً كبيراً في معدلات هطول الأمطار، إلى جانب تزايد موجات الجفاف والظواهر المناخية الحادة التي تهدد الأمن المائي والبيئي للبلاد.

