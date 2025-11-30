من 135 ألفًا إلى 4 أفراد.. “إسرائيل” تنشر أحدث إحصاء عن الوجود اليهودي في العراق

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاحد، احصائية كشفت فيها عن تراجع كبير في أعداد اليهود المقيمين في العراق وعدد من الدول العربية وإيران بين عامي 1948 و2025.

وبحسب الأرقام التي عرضتها الخارجية الإسرائيلية، فقد انخفض عدد اليهود في المغرب من 265 ألفًا عام 1948 إلى نحو ألفي شخص فقط في 2025، وفي الجزائر من 140 ألفًا إلى 50 فردًا، بينما تراجع العدد في تونس من 105 آلاف إلى نحو 1,500 شخص. وفي ليبيا تؤكد إسرائيل اختفاء الجالية اليهودية بالكامل بعد أن كان عددها يقدّر بـ 38 ألفًا منتصف القرن الماضي.

وفي مصر، تشير البيانات إلى انخفاض العدد من 100 ألف يهودي إلى 3 فقط، فيما تراجع العدد في لبنان من 7,000 إلى 20 شخصًا، وفي سوريا من 30 ألفًا إلى 30 فردًا.

أما العراق، فيسجّل انخفاضًا من 135 ألفًا عام 1948 إلى 4 فقط في 2025، وفي اليمن من 60 ألفًا إلى 5 أفراد.

وتبيّن الأرقام كذلك أن إيران ما زالت تضم أكبر جالية يهودية في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، رغم تراجعها من 100 ألف إلى 9,500 شخص.

ولم توضح الخارجية الإسرائيلية في منشورها مصادر هذه البيانات.

