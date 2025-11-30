كهرباء كوردستان تعود إلى وضعها الطبيعي.. وتجهيز 24 ساعة يعود بالكامل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاحد، عن عودة المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي، مؤكدة أن التجهيز عاد إلى 24 ساعة ضمن مشروع روناكي “الإنارة”، وذلك بعد استئناف ضخ الغاز إلى محطات الإنتاج.

من جانبه، أكد أردلان دوسكي، المدير العام لديوان وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم، في وقت سابق اليوم، إن عملية إعادة ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء مستمرة، ما أسهم في استقرار الوضع الكهربائي وعودته إلى طبيعته كما كان قبل الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور خلال الأيام الماضية.

وأضاف دوسكي أن “جميع المناطق والأحياء التي كانت قد حصلت على تجهيز كهرباء لمدة 24 ساعة، عاد إليها التجهيز بشكل طبيعي”، مشيراً إلى أن “المناطق التي لم يصلها التجهيز الكامل بعد ستشهد استقراراً تاماً خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأكد أن الوزارة تواصل مراقبة المنظومة على مدار الساعة لضمان استمرار استقرار الإنتاج والتجهيز دون أي انقطاع.

