الرئيس بارزاني مخاطباً أهالي زاخو: أنتم الروح والقلب

خاطب الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني اليوم الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2025، أهالي زاخو عقب افتتاحه المعرض الدولي للكتاب بنسخته الأولى.

وخلال كلمةٍ له، أعرب الرئيس بارزاني عن بالغ سعادته بزيارة مدينة زاخو وحضور المعرض الذي يستمر 6 أيام.

وفي إشادته بأهالي زاخو، قال الرئيس بارزاني: في السابق قلت أن زاخو هي قلبي، لكن هذه المرة أقول أن زاخو هي قلبي وروحي.

وأضاف الرئيس بارزاني: أشكر الله على هذه الأيام الجميلة، فبالأمس كنت في جزيرة بوتان، واليوم في زاخو، وأدعو الله أن يبعث بالخير دائماً.

وأعرب الرئيس بارزاني عن سعادته بافتتاح معرض زاخو الدولي للكتاب، متمنياً أن تبقى زاخو دائماً مكاناً للثقافة والفن والشجاعة والكوردايتي والبيشمركايتي.

