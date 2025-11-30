وزير الكهرباء يعلن قرب عودة منظومة الطاقة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي

أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الأحد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ، عن قرب عودة منظومة الطاقة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي، مرجحاً تضاعف الإنتاج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال صالح في تصريح صحفي: “يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية حالياً نحو 2000 ميغاواط، وتشير توقعاتنا إلى أن الإنتاج سيرتفع بشكل تدريجي وتصاعدي ليصل ما بين الساعة 04:00 و 05:00 من مساء اليوم إلى مستويات تتراوح بين 4000 و4500 ميغاواط”.

وأكد وزير الكهرباء أن وصول الإنتاج إلى هذا السقف يعني “عودة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي الذي كان سائداً قبل الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور”.

وقدّم كمال محمد صالح شكره لكل من وزارتي الكهرباء والنفط العراقيتين ، وقال: “يوم السبت الماضي، 29 تشرين الثاني، تم إرسال أول قافلة من غاز المنازل من قبل وزارة النفط الاتحادية إلى إقليم كوردستان وتم توزيعها على المدن”، وقال: الإرهابيون كانوا يريدون من خلال استهداف حقل غاز كورمور خلق مشكلة أيضاً لغاز المنازل، لكن بالتنسيق مع بغداد استطعنا إفشال هذا المخطط.

وأكد وزير الكهرباء مجدداً: “تم تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، وعضوية ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ويجرون تحقيقاً في الهجوم، وهذه المرة، لن يمر الهجوم بسهولة ويجب الكشف عن المهاجمين وتقديمهم للعدالة.”

وشدد على ضرورة توفير نظام دفاع جوي مضاد للطائرات المسيرة لحقل كورمور، وقال: “شركة دانة غاز التي تعمل في هذا الحقل لديها نفس مطلب حكومة إقليم كوردستان. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع جميع شركائنا وأصدقائنا، وهذه المرة أيضًا حكومة العراق دخلت على الخط بجدية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية