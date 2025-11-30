العراق يتذيل قائمة الدول الأكثر اجتهاداً بالعمل

حلَّ العراق بالمراتب الاخيرة بين دول العالم الأكثر اجتهاداً بالعمل في العام 2025 حسب شركة visual capitalist الامريكية التي تعنى بالطاقة والاسواق والاقتصاد.

وذكرت الشركة في تقرير لها، انه تم تصنيف أكثر من 150 دولة حسب عدد ساعات العمل النموذجية أسبوعيًا لدول العالم في العام 2025.

وتابعت أن الدول الأوروبية المتقدمة تميل إلى العمل لساعات أقل، في حين تسجل العديد من الدول الآسيوية والخليجية والأفريقية أسابيع عمل أطول.

كما وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، ستتصدر بوتان قائمة الدول الأكثر اجتهادًا في العمل في العالم، حيث يعمل الموظفون بمعدل 54.5 ساعة أسبوعيًا.

كما تظهر العديد من اقتصادات جنوب وجنوب شرق آسيا في صدارة القائمة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة 48.4 ساعة، وباكستان 47.5 ساعة، والهند 45.8 ساعة، وفقا للشركة.

عربيا وحسب التقرير، فإن السودان جاءت اولا باكبر دول العربية، والثانية عالميا بساعات العمل حيث بلغت ساعات العمل فيها 50.8 ساعة تليها، الامارات 48.4 ساعة، تليها الاردن ثالثا 47.8 ساعة تليها قطر رابعا 46.8 ساعة، ولبنان خامسا بساعات عمل بلغت 46.4 ساعة.

ونوه التقرير إلى أن العراق جاء بالمرتبة الاخيرة في ساعات العمل الأسبوعية حيث بلغت ساعات العمل فيه 30.4 ساعة.

وذيلت اليمن وهولندا والنرويج دول العالم باقل ساعات العمل الاسبوعية وبواقع 25.9 و 26.8 و 27.1 ساعة على التوالي.

