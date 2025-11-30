موسم “مدهش”.. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين

تشير خرائط الطقس، الى فعاليات مطرية قوية وشديدة ستشهدها معظم محافظات ومناطق العراق خلال الأيام العشرة الأولى لشهر ديسمبر القادم، حيث ستكون الامطار اعلى من المعدل تصل الى 200 ملم في بعض مناطق الشمال، مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

فيما يتعلق طقس اليوم الاحد، من المتوقع ان يكون الطقس غائما كليا او جزئيا وتتاثر مناطق شمال وشمال شرق العراق بمنخفض جوي ضعيف الفعالية تنشئ على اثره حالة عدم استقرار جوي تنتج زخات خفيفة من الأمطار على أماكن متفرقة، مع احتمال تساقط خفيف للثلوج على الجبال.

وتقول بيانات الطقس انه من المتوقع أن يتأثر العراق من الأسبوع الأول من الشهر المقبل بمنخفض جوي عميق الفعالية حيث تتعرض عموم المحافظات لهطولات مطرية تترافق مع عواصف رعدية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتتفق النماذج الأوروبية والأمريكية على وجود تراكمات مطرية ضخمة ومؤثرة وقد تتجاوز الكميات 200 ملم في المناطق الجبلية ومرتفعات إقليم كردستان.

اما في الوسط والغرب تتراوح الأمطار بين 75 إلى 125 ملم تراكمياً، وهي كميات مؤثرة جداً لبغداد والمناطق الوسطى، فيما تكون الامطار حاضرة بكميات جيدة بين 30 و60 ملم، وتبدأ الموجة القوية والفعالة في الأسبوع الأول من ديسمبر، وتشتد تدريجياً لتصل ذروتها خلال النصف الأول من الشه.

وسيكون المنخفض مصحوبا بتيار هواء بارد ورطب، فيما تشير التوقعات الى تشكل سيول قوية وفيضانات محلية في المناطق المعرضة للمرتفعات والاودية، ويتزامن انخفاض حاد بالحرارة مع الامطار مع سقوط ثلوج مؤكدة على المرتفعات الجبلية.

ويصف المختصون هذه التوقعات بان العراق امام موسم مطري مدهش وغزير في ديسمبر، بامطار شاملة وكميات تتخطى المعدلات.

