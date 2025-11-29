نوفمبر 29, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يزور أبرز معالم جزيرة بوتان ويطّلع على إرثها التاريخي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

الرئيس بارزاني يزور أبرز معالم جزيرة بوتان ويطّلع على إرثها التاريخي

في إطار زيارته إلى جزيرة بوتان، قام الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بجولة شملت عدداً من المواقع داخل مدينة جزيرة بوتان.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس بارزاني ضريح النبي نوح (عليه السلام)، كما شملت زيارته ضريح ملاي جزيري وضريحي (مم وزين). وزار أيضاً قبر شرف الدين إلتشي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في كوردستان تركيا، إضافة إلى المدرسة الحمراء (مەدرسەی سوور) في جزيرة بوتان.

facebookShare on Facebook
Post Views: 60

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi