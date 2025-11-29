الرئيس بارزاني يزور أبرز معالم جزيرة بوتان ويطّلع على إرثها التاريخي

في إطار زيارته إلى جزيرة بوتان، قام الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بجولة شملت عدداً من المواقع داخل مدينة جزيرة بوتان.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس بارزاني ضريح النبي نوح (عليه السلام)، كما شملت زيارته ضريح ملاي جزيري وضريحي (مم وزين). وزار أيضاً قبر شرف الدين إلتشي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في كوردستان تركيا، إضافة إلى المدرسة الحمراء (مەدرسەی سوور) في جزيرة بوتان.

