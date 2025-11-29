هيئة المناطق الكوردستانية تصدر بياناً بشأن نتائج التعداد السكاني في العراق

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم أنه بعد إعلان وزارة التخطيط العراقية نتائج التعداد العام للسكان في العراق يوم الأربعاء الموافق 26/11/2025، من الضروري التشديد على عدة نقاط مهمة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، السبت، “كما هو معلوم، فقد كان قرار وزارتي التخطيط في الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان يقضي باعتماد تعداد عام 1957 أساساً في كركوك والمناطق الكوردستانية.

وأضاف البيان: في هذا السياق، قرر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الاعتيادي بتاريخ 5/11/2024 أنه قبل إعلان النتائج، يجب إعادة جميع المواطنين القادمين من وسط وجنوب العراق والمقيمين حالياً في كركوك (أي غير المشمولين بتعداد 1957) إلى مناطقهم الأصلية.

وتابع: لكن للأسف، لم يُلتزم بأي شكل من الأشكال بهذا القرار، ونحن نرى في ذلك خطراً جدياً على تلك المناطق، ونعتبره مخالفاً للأسس العامة التي يقوم عليها تطبيق المادة 140 من الدستور، ولا شك أن هذا التطور الخطير أكد صحة مخاوفنا السابقة.

وقالت الهيئة: نعلن من هنا أنه في حال لم تقدّم بغداد التوضيحات المطلوبة والضمانات الموثوقة لحكومة الإقليم، فإن الخلافات الدستورية بيننا ستنتقل إلى مرحلة أكثر تعقيداً. ويجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لا يمكن القبول بأي محاولة للتلاعب بهوية أو ديموغرافية كركوك وخانقين وشنگال وجميع المناطق الكوردستانية.

وختنم البيان: يتعين، بعيداً عن الخلافات الداخلية في إقليم كوردستان، على الحكومة وجميع القوى السياسية التعامل مع هذا الوضع بحساسية عالية، وأن يكون واجبنا الأول حماية الهوية الكوردستانية لكركوك وجميع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

