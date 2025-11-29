من هو رئيس السن الذي سيترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي الجديد؟

أكد النائب عامر الفائز، اليوم السبت، أنه سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد، باعتباره أكبر الفائزين سنّاً، مبيناً أن عمره يتقدم على عمر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعامين كاملين.

وقال الفائز في تصريح صحفي، إن “الكثير تداول أن السيد نوري المالكي هو الأكبر سنّاً في البرلمان المقبل، إلا أن الحقيقة أنني من مواليد 1948، بينما هو من مواليد 1950، وبالتالي فأنا الأكبر وفق النص الدستوري الذي يحدد هوية من يترأس الجلسة الأولى”.

مبيناً أن “الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ينصان بوضوح على أن أكبر الأعضاء سنّاً يتولى رئاسة الجلسة الأولى، والتي يتم فيها فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه”، مشيراً إلى أن البرلمان ينتظر الآن المصادقة النهائية على النتائج من المحكمة الاتحادية، ليقوم بعدها رئيس الجمهورية بتوجيه الدعوة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الدعوة.

وأوضح الفائز أن “جلسة رئيس السن ستكون مخصصة حصراً لأداء اليمين الدستورية، وفتح الترشيحات، وإرساء الخطوات الإجرائية الأولى، قبل أن ينتقل المجلس لاحقاً إلى انتخاب رئيسه ونائبيه وفق السياقات الدستورية والقانونية”.

